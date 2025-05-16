В доме боевика ВСУ в Запорожье нашли тайник с оружием

Спецназ Росгвардии обнаружил тайник с оружием в доме боевика Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Схрон был найден бойцами подразделения специального назначения Росгвардии и сотрудниками военной контрразведки в ходе проведения адресных мероприятий», – говорится в сообщении.
Из тайника изъяли гранатомет, автомат АК-74, боеприпасы и ручные гранты.
«Находки переданы взаимодействующим органам», – добавили в Росгвардии.
Запорожье, Зоя Осколкова
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