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Пятница, 16 мая 2025, 09:44 мск

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В доме боевика ВСУ в Запорожье нашли тайник с оружием

Спецназ Росгвардии обнаружил тайник с оружием в доме боевика Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Схрон был найден бойцами подразделения специального назначения Росгвардии и сотрудниками военной контрразведки в ходе проведения адресных мероприятий», – говорится в сообщении.

Из тайника изъяли гранатомет, автомат АК-74, боеприпасы и ручные гранты.

«Находки переданы взаимодействующим органам», – добавили в Росгвардии.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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