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Пятница, 16 мая 2025, 14:58 мск

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Армия России за неделю освободила шесть поселков в зоне спецоперации

Фото Минобороны РФ

Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. В период с 10 по 16 мая ВС РФ удалось взять под контроль шесть населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны России.

Западная группировка войск освободила село Торское в ДНР. Бойцы «Центра» зашли в поселки Котляровка, Миролюбовка, Михайловка и Новоалександровка. Подразделения Восточной группировки войск освободили населенный пункт Вольное Поле.

За неделю противник понес значительные потери на всех направлениях: 8770 боевиков и наемников, девять танков, 96 боевых бронированных машин, 341 автомобиль, 121 орудие полевой артиллерии, 26 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, две радиолокационные станции, три пусковые установки РСЗО, уничтожены 25 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

За неделю средствами ПВО обороны перехвачены 35 управляемых авиабомб JDAM и пять реактивных снарядов HIMARS, а также 930 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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