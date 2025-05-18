Армия России взяла под контроль поселок Богатырь в ДНР

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника. За последние сутки ВС РФ удалось освободить поселок Богатырь в Донецкой Народной Республике

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики», – сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Темировка в Запорожской области, Отрадное в ДНР и Березовое в Днепропетровской области.

Остальные группировки войск улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции.

Киевский режим за сутки потерял свыше 1245 боевиков и наемников, танк, 17 броневиков, 43 автомобиля и пикапа, 13 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и тактический радиолокационный комплекс обнаружения воздушных целей RADA. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, радиолокационным станциям, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах», – отметили в оборонном ведомстве.

Средствами ПВО перехвачены семь управляемых авиабомб JDAM и 75 бесплотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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