ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации и взяли под контроль село Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новая Полтавка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

За последние сутки потери киевского режима составили свыше 1370 боевиков и наемников, танк, 26 броневиков, 41 автомобиль, 16 орудий полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Уничтожены десять складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины, объектам инфраструктуры военного аэродрома, радиолокационным станциям ПВО, складам ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 138 районах», – добавили в МО.

Кроме того, в ходе ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «Patriot».

Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM и четыре реактивных снаряда HIMARS, а также 317 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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