Российские войска планомерно продвигаются к Волчанску в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, подразделения ВС РФ, воспользовавшись «протестными настроениями» в рядах ВСУ на этом участке фронта, заняли новые рубежи и позиции.

«Касаемо населенного пункта Волчанск: основные успехи на этой неделе у нас были юго-восточнее и восточнее данного населенного пункта. Нашими войсками захвачен ряд домостроений, улиц и зачищены некоторые территории», – отметил Марочко.

Донецк, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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