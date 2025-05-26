Украинское военное командование отправляет на передовую женщин-заключенных. Они пополняют штурмовые подразделения в Сумской области из-за нехватки личного состава. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское силовое ведомство.

«Украинская армия испытывает острый дефицит личного состава после больших потерь в неудачных операциях на разных направлениях фронта. Киевский режим пытается восполнить потери за счет массовой принудительной мобилизации, но этот ресурс иссякает», – рассказал собеседник агентства.

По свидетельствам пленных, командование ВСУ «очищает» украинские тюрьмы, но и там осталось мало желающих воевать. ВСУ теперь пытаются компенсировать потери за счет женщин-заключенных. Ими начали доукомплектовываться штурмовые группы 425-го отдельного штурмового батальона, уточнил источник. По его словам, среди женщин уже имеются потери, часть из которых числится пропавшими без вести.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube