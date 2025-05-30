Келлог советует Украине не отказываться от переговоров с Россией

Киеву не стоит делать публичных заявлений об отказе от мирных переговоров с Москвой. Об этом заявил специальный посланник США по Украине Кит Келлог.

По его словам, он обсуждал этот вопрос с украинским министром обороны Рустемом Умеровым. «Я всегда предостерегаю его: не говори таких вещей, потому что, если ты не явишься, а явиться – это часть жизни, тебе нужно показать, что ты настроен серьезно», – отметил Келлог.

По словам спецпосланника США, «есть пункты, которые подлежат обсуждению, и пункты, которые не подлежат обсуждению». «Посмотрим, к чему мы придем, когда проведем обсуждения на следующей неделе в Стамбуле», – добавил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Глава российской делегации, советник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия готова к «содержательному» обсуждению соглашения по прекращению украинского конфликта.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Москва скрывает свой меморандум с условиями мира, и не ответил, приедет ли украинская делегация на второй раунд переговоров в Стамбул.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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