Российские военные разбомбили места сборки и хранения беспилотников ВСУ. Под удар также попали места дислокации иностранных наемников. Тем временем, армия продолжила наступление на всех направлениях в зоне спецоперации.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах», – сообщили в Министерстве обороны России.

Северная группировка войск нанесла поражение скоплениям живой силы и техники врага в Сумской области. Подразделения группировок войск «Запад», «Южной» и «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Восточная группировка войск улучшила тактическое положение в Запорожской области и ДНР. Подразделения группировки войск «Днепр» наносят удары по силам врага в Запорожской и Херсонской областях.

За последние сутки киевский режим потерял 1430 боевиков и наемников, четыре танка, 16 боевых бронированных машин, 57 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки, уничтожены 11 складов боеприпасов.

Средствами ПВО перехвачены две крылатые ракеты «Storm Shadow», четыре управляемые авиабомбы JDAM, а также 316 беспилотников самолетного типа, в том числе 205 вне зоны проведения спецоперации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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