Российская армия продолжила продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Северная группировка войск взяла под контроль поселок Андреевка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, бойцы ВС РФ на этом направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию радиоэлектронной промышленности, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах», – добавили в МО.

За последние сутки киевский режим потерял в боях свыше 1485 боевиков и наемников, 24 боевые бронированные машины, 50 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и разведки, уничтожены девять складов боеприпасов.

Средствами ПВО перехвачены четыре управляемые авиабомбы JDAM и два реактивных снаряда HIMARS, а также 199 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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