«Герани» ударили по французским наемникам в Одессе

Вооруженные силы России ночью 4 июня нанесли удары беспилотниками «Герань» по военным объектам в Одессе и Одесской области. В частности, в Одессе был уничтожен пункт дисклоации подразделения ВСУ с французскими наемниками. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

По его сведениям, в Одесскую область прибыли наемники из Франции. Их временно распределяют по смешанным с украинскими военнослужащими подразделениям. «Далее их путь лежит в основном в Полтавскую область, где на полигонах происходит боевое слаживание, получают технику и выдвигаются на ЛБС (линию боевого соприкосновения – прим. ред.)», – пишет Лебедев в своем телеграм-канале.

«Вот по одному из нескольких подразделений и прилетело», – добавил подпольщик, уточнив, что атакованное подразделение насчитывало до 50 военных.

Одна из жительниц Одессы записала ролик из своей квартиры, где слышны взрывы и канонада. «В Одессе вторую ночь армагеддон. Все горит, все пылает», – говорит женщина на видео.

Также поступила информация, что «Герани» минувшей ночью нанесли удары по аэродрому «Школьный» в Одесской области. Кроме того, как отмечают военкоры, российские БПЛА ударили по объектам ВСУ в Харькове, Изюме Харьковской области и Запорожье.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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