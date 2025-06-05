ВС РФ продолжают продвигаться вперед по всем направлениям в зоне СВО

Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника по всем направлениям в зоне спецоперации, при этом занимая более выгодные рубежи и позиции. О ситуации на фронте сообщили в Министерстве обороны.

Северная группировка войск наносит поражение скоплениям живой силы и техники врага в районах населенных пунктов Корчаковка, Варачино, Храповщина, Писаревка, Ворожба, Юнаковка, Садки и Великий Прикол Сумской области.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и ударили по силам ВСУ в районах Никифоровки, Иванополья, Федоровки, Константиновки, Нелеповки и Плещеевки в Донецкой Народной Республике.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение бригадам противника в районах населенных пунктов Петровское, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергеевка, Красноармейск и Димитров в ДНР.

Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка Харьковской области, Кировск и Ямполь в ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись у населенных пунктов Запорожье, Карла Маркса, Комар и Федоровка в ДНР.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах Каменского, Павловки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Степового в Запорожской области, Крупицы и Антоновки в Херсонской области.

За последние сутки потери киевского режима составили свыше 1400 боевиков и наемников, три танка, 14 боевых бронированных машин, 44 автомобиля, 24 артиллерийских орудия, десять станций радиоэлектронной борьбы, две боевые машины РСЗО «Град», уничтожены 12 складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачен реактивный снаряд HIMARS и 154 беспилотника самолетного типа, в том числе 60 вне зоны СВО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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