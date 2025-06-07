Украина не вышла связь и не забрала своих мертвых бойцов

Россия в соответствии со стамбульскими договоренностями доставила к месту обмена первую часть тел погибших солдат ВСУ. Как сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, Украина не вышла сегодня на контакт.

«Российская сторона в точном соответствии со стамбульскими договоренностями от 2 июня доставила к месту обмена первую часть погибших украинских военнослужащих, это 1 212 тел погибших. В соответствии с согласованным в Стамбуле графиком мы выполнили эту задачу. К сожалению, с украинской стороны на контакт сегодня никто не вышел, акция не состоялась», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее глава российской переговорной группы Владимир Мединский призвал Киев проявить человеколюбие и забрать тела погибших бойцов ВСУ в канун наступающей Троицы, чтоб похоронить их по-христиански.

Представитель российского МИДа Мария Захарова поведение украинской стороны пояснила так: Киеву наплевать на своих живых и мертвых граждан.

Напомним также, что обмен пленными сегодня не состоялся, хотя Москва своевременно направила в Киев свой список из более чем 600 человек. В Стамбуле была достигнула договоренности меня всех на всех тяжелобольных и тяжелораненых, а также произвести обмен бойцов младше 25 лет.

Россия в одностороннем порядке руководствуясь гуманитарными принципами предложила Украине забрать шесть тысяч тел бойцов ВСУ. Большая часть из них была опознана и хранится в замороженном виде.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube