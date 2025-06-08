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Воскресенье, 8 июня 2025, 12:38 мск

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Армия России освободила поселок Заря в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжили продвижение в зоне спецоперации и взяли под контроль поселок Заря в Донецкой Народной Республике. Тем временем, Центральная группировка войск вышла на западную границу ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На этом направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Свято-Покровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

«Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области», – добавили в Минобороны.

За последние сутки противник потерял свыше 1360 боевиков и наемников, 15 броневиков, 37 автомобилей, 29 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы, пусковую установку HIMARS, станцию контрбатарейной борьбы и радиолокационную станцию. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, учебному центру операторов беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 139 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачен 131 беспилотник самолетного типа, в том числе 73 вне зоны специальной военной операции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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