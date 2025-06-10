Спецслужбы нашли заминированный схрон с оружием в ДНР

В ДНР сотрудники ФСБ обнаружили заминированный схрон с оружием, который оставили отступающие боевики ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мобильные группы регионального Управления ФСБ России, работающие на освобождённых территориях в ходе зачистки села Богоявленка обнаружили в подвале частного дома заминированный схрон с вооружением, подготовленный украинскими боевиками при отступлении», – говорится в сообщении.

Взрывотехникам удалось обезвредить мины-ловушки. Из тайника достали 48 различных мин, 670 патронов к стрелковому оружию и 340 кумулятивных выстрелов.

Отмечается, что изъятое вооружение передано для использования подразделениями Минобороны России.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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