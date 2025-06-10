Грузовики с телами погибших всушников уже несколько дней стоят на границе с Украиной – Песков

Ситуация с телами погибших бойцов ВСУ пока не находит свое разрешение. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рефрижераторы несколько дней стоят на границе с Украиной, но Киев забирать груз-200 отказывается. «Есть факт один, непреложный: мы уже несколько дней готовы, [стоим] на границе с теми трейлерами [с телами погибших военных ВСУ] для передачи украинской стороне. Вот это факт, который видят и знают все», – ответил Песков на вопрос по поводу обмена пленными между Москвой и Киевом и передачи украинской стороне тел военнослужащих ВСУ (цитатат по ТАСС).

«Контакты осуществляются, пока другой конкретики мы вам сообщить не можем», – подчеркнул он.

Тела всушников несколько дней находятся в грузовиках на границе

По словам Марии Захаровой, отказ забирать тела украинских военнослужащих стал позором для киевского режима, это ярко демонстрирует расчеловечивание украинской правящей верхушки. Об этом она заявила, выступая на Форуме будущего – 2050.

«Нет такой мировой религии, нет такой мировой традиции, нет такого опыта у человечества, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир. Это страшная трагедия сегодняшнего человека, которого эта самая либеральная идеология довела до полного низвержения своего достоинства», – охарактеризовала дипломат сложившуюся ситуацию.

«Нет и не было за все эти годы лучшего доказательства того, что этот режим и те, кто его спонсирует, расчеловечились», – подчеркнула Захарова. «Даже не отношение к живым, но отношение к мертвым является показательным», – заметила она.

«Руками киевских неонацистов Запад убивает людей, – продолжила дипломат. – Я могла бы сказать наших людей, наших граждан. Но он ведь убивает всех, в том числе и тех, кого считает своими. Мало того, он же еще их даже не забирает тогда, когда Россия забирает их тела, проводит работу по идентификации и настойчиво просит забрать для погребения».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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