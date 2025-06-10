Армия России продвинулась на четырех направлениях в зоне СВО

ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки российские войска продвинулись на четырех направлениях в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. ВСУ потеряли более 1,3 тыс. боевиков и наемников и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области и ДНР. Южная и Центральная группировки войск улучшили положение по переднему краю и продолжили продвижение в глубину обороны противника в Донецкой Народной Республике.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Воскресенка, Поддубное, Комар Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области», – отметили в оборонном ведомстве.

Потери ВСУ составили свыше 1355 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и пикапов, 25 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, пусковые установки РСЗО RAK-SA-12 и ЗРК «Бук», уничтожены 12 складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 151 районе», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, 258 беспилотников самолетного типа, включая 103 вне зоны проведения СВО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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