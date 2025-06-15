Россия вернула Украине еще 1200 тел бойцов ВСУ в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с деятельностью российской переговорной группы. Как и накануне, российская сторона не получила ни одного тела погибшего военнослужащего.

«В воскресенье Украине были переданы еще 1200 тел. С украинской стороны не было получено ни одного», – сказал собеседник агентства, подчеркнув, что Москва «продолжает выполнение стамбульских договоренностей».

Отметим, что это уже четвертая партия тел всушников, переданная Россией на Украину. Напомним, 11 июня Россия вернула Украине 1212 тел, 13 июня и 14 июня – по 1200 погибших. России 11 июня было возвращено 27 тел военных ВС РФ.

Всего в рамках стамбульских договоренностей российская сторона намерена передать Украине 6000 тел погибших солдат ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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