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Вторник, 17 июня 2025, 11:29 мск

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Армия России проломила эшелонированную оборону ВСУ на участке в ДНР

Российские войска прорвали хорошо укрепленную оборону ВСУ у населенного пункта Верхнекаменское в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«При концентрированном ударе ВС РФ и натиске войск армия РФ прорвала хорошо укрепленную, эшелонированную оборону противника севернее населенного пункта Верхнекаменское», – написал он в своем телеграм-канале.

Марочко отметил, что прорыв обороны у Верхнекаменского позволил российским силам продвинуться к населенному пункту Серебрянка и ухудшить положение противника в районе Григоровки.

В настоящее время ВСУ пытаются удержать свои позиции – в районе Верхнекаменского идут ожесточенные бои, добавил эксперт.

Также Марочко сообщил, что ВСУ пытаются удержать позиции на стратегически важных высотах в районе Липового и около Зеленой Долины в ДНР, перебрасывая туда дополнительные силы. Несмотря на это, ВС РФ за последние несколько суток продвинулись на этом участке, параллельно нанося удары по фортификационным сооружениям ВСУ и местам скопления техники и личного состава, отметил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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