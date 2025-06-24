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Вторник, 24 июня 2025, 21:02 мск

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Военный эксперт оценил перспективы после взятия Дылеевки в ДНР

Освобождение Дылеевки в Донецкой Народной Республике позволяет российским бойцам наносить удары по логистическим хабам в тылу вооруженных формирований Украины, снабжающих группировки противника в Ступочках и Часовом Яре. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение Дылеевки повлияет на то, что происходит северо-западнее данного населенного пункта – непосредственно в населенных пунктах Ступочки и Часов Яр. Здесь наши военнослужащие поддавливают, наносят удары по тыловым районам украинских боевиков, которые являются такими своеобразными логистическими хабами для снабжения часовоярской группировки», – пояснил Марочков в комментарии ТАСС.

Ранее сегодня Министерство обороны России сообщило о взятии Дылеевки под контроль.

Донецк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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