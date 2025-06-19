Россия в рамках гуманитарной миссии готова вернуть Укриане еще 3 тысячи тел погибших всушников, Об этом сообщает тг-канал Mash со ссылкой на свои источники.

Это предложение было направлено неделю назад, но ответа пока не получено.



По данным Mash, в моргах Ростова, Курска и Белгорода сейчас – не менее 10 тысяч тел (по данным военных – ещё больше). Они передают процедуры опознания, экспертизы, согласования даты и места обмена. Со слов представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева, если тело можно опознать сразу, процесс занимает около полугода. Если же есть только фрагменты – затягивается до года. Число погибших растёт из-за активного наступления российских войск в ДНР, Курской области и Сумах.

Саралиев напомнил, что за прошлую неделю в Украине передали около шести тысяч тел. Обмены проходят через белорусскую Новую Гуту – на границе с Украиной и Климовским районом Брянской области. На время обмена в ходе перемирия на определенном участке боевые действия прекращаются, соглашение соблюдается.



Представитель координационной группы, что процесс разработан, с российской стороны задержек нет, а частота обменов зависит только от Украины. Вдовы и матери погибли благодаря возможности похоронить близких и узнать их судьбу, отмечает Mash.

Напомним, что в рамках Стамбульских договоренностей Россия вернула на Уриану чуть болье 6 тысяч те, в ответ получила менее ста.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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