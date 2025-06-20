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Пятница, 20 июня 2025, 13:39 мск

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Западная группировка войск освободила село Московка в Харьковской области

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника. За последние сутки ВС РФ взяли под контроль село Московка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Московка Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Таким образом, за неделю российская армия отбила у противника шесть населенных пунктов: Новониколаевка в Сумской области, Московка и Долгенькое в Харьковской области, Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка в Донецкой Народной Республике.

В период с 14 по 20 июня потери киевского режим составили свыше 9350 боевиков и наемников, три танка, 95 броневиков, 71 орудие полевой артиллерии, 323 автомобиля, 42 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожены 65 складов боеприпасов и материальных средств.

За неделю средствами ПВО перехвачены 29 управляемых авиабомб JDAM и восемь реактивных снарядов HIMARS, а также 1190 беспилотников самолетного типа, в том числе 562 вне зоны проведения СВО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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