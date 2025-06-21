Восточная группировка войск освободила село Запорожье в ДНР

Российские войска продолжают наступление в зоне специальной военной операции. За последние сутки ВС РФ взяли под контроль село Запорожье в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, сегодня ночью российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – отметили в МО.

За минувшие сутки потери противника составили свыше 1350 боевиков и наемников, два танка, 13 боевых бронированных машин, 42 автомобиля, 12 артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы, уничтожены 10 складов боеприпасов и материальных средств.

Средствами ПВО перехвачены четыре управляемые авиабомбы JDAM и 97 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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