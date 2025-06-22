Российская армия освободила два поселка в зоне СВО

Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль два поселка в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направления ВС РФ нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гороховатка, Новая Кругляковка, Песчаное, Купянск и Кировск.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики», – отметили в Минобороны.

На этом направлении нанесено поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Новохатское, Зеленый Гай и Червоная Зирка.

За последние сутки киевский режим потерял свыше 1355 боевиков и наемников, восемь броневиков, 31 автомобиль, 11 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, уничтожены 12 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб JDAM и два реактивных снаряда HIMARS, а также 164 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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