ВС РФ нанесли групповой удар по арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины

Российские силы сегодня ночью атаковали высокоточным оружием предприятия ВПК Украины, военный аэродром и арсенал украинских ВМС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Целью атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киевской области, инфраструктура военного аэродрома и арсенал минно-торпедного вооружения ВМС Украины.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – отметили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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