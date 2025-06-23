Российская армия продвинулась на пяти направлениях в зоне СВО

ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и ударили по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Бессаловка, Ястребиное, Новая Сечь, Писаревка, Хотень и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Слизнево, Ивашки, Нескучное и Волчанск Харьковской области.

Западная группировка войск продвинулась в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Купянск Харьковской области, Шандриголово, Среднее, Зеленая Долина и Новоселовка Донецкой Народной Республики.

Тактическое положение улучшили и бойцы Южной группировки войск в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Краматорск, Васюковка, Тихоновка, Часов Яр, Дылеевка, и Константиновка в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» наступают в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новосергеевка, Муравка, Дачное, Новопавловка и Ленина в ДНР

Восточная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции у Воскресенки, Червоной Зирки в ДНР, Гуляйполе в Запорожской области и Малиевки в Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области.

За сутки потери киевского режим составили свыше 1215 боевиков и наемников, 10 броневиков, 28 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, уничтожены 14 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов, месту подготовки операторов и техников FPV-дронов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены семь управляемых авиабомб JDAM и 123 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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