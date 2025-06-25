Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ удалось взять под контроль поселок Ялта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Камышеваха, Воскресенка, Шевченко в ДНР, Успеновка и Сладкое в Запорожской области.

За сутки потери киевского режима составили свыше 1305 боевиков и наемников, танк, восемь броневиков, 44 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожены девять складов боеприпасов и горючего.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-18 и машина управления. Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены семь управляемых авиабомб JDAM и 335 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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