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Пятница, 27 июня 2025, 13:03 мск

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ВС РФ разбомбили «Кинжалами» военный аэродром на Украине

Фото: Минобороны РФ

Российские силы нанесли удары высокоточным оружием по военным объектам на Украине. В результате поражены предприятия ВПК, места сборки боевых дронов и пункты дислокации иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома», – говорится в сообщении оборонного ведомстве.

Кроме того, в период c 21 по 27 июня российские военные нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего.

Также нанесено поражение радиолокационным станциям ПВО, арсеналу минно-торпедного вооружения, цехам производства, местам хранения и запуска ударных дронов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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