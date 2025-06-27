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Пятница, 27 июня 2025, 14:00 мск

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Армия России за неделю освободила восемь поселков в зоне СВО

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. С 21 по 27 июня ВС РФ взяли под контроль восемь населенных пунктов в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Сегодня группировка войск «Запад» сообщила об освобождении Новой Кругляковки. Ранее подразделения группировки заняли Петровское в Харьковской области.

Кроме того, на этой неделе Южная группировка войск в результате наступления освободила населенный пункт Дылеевка. Бойцы Центра взяли под контроль Новосергеевку. Подразделения группировки войск «Восток» освободили Запорожье, Перебудова, Шевченко и Ялту в ДНР.

За этот период потери киевского режима составили свыше 9130 боевиков и наемников, шесть танков, 71 боевая бронированная машина, 277 автомобилей, 108 орудий полевой артиллерии, 49 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожены 69 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

За неделю средствами ПВО перехвачены 32 управляемые авиацбомбы JDAM и два реактивных снаряда HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 1221 БПЛА самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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