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Суббота, 28 июня 2025, 11:27 мск

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На Украине ищут уклонистов с помощью дронов с тепловизорами

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (аналог российского военкомата) начали использовать беспилотники с тепловизорами для поиска мужчин, которые прячутся от мобилизации в собственных домах. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, сотрудники ТЦК ходят с «дроноводами», чтобы с помощью беспилотников производить разведку на местности.

«На некоторые БПЛА ставят тепловизионные датчики, чтобы человек не мог спрятаться даже у себя дома», – рассказал Лебедев в комментарии РИА «Новости».

Подпольщик также предупредил об усилении рейдов ТЦК в Одессе «с целью повышения мобилизационного плана». По его словам, из Киева в Одессу спустили разнарядку – под руководством Одесского областного ТЦК сформировать «инициативные гражданские группы» из числа местных проукраинских активистов для дополнительного отлова мужчин. Такие группы «будут ездить на машинах в гражданской одежде и отлавливать людей», – написал Лебедев в своем телеграмм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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