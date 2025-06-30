Армия России продвинулась на шести направлениях в зоне СВО

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника. За минувшие сутки бойцы ВС РФ улучшили положение на шести направлениях в зоне СВО и заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Бессаловка, Писаревка, Новая Сечь, Варачино, Мирополье, Юнаковка и Садки Сумской области.

«На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Окоп, Охримовка, Дегтярное, Ольховатка и Волчанск Харьковской области», – отметили в оборонном ведомстве.

Западная группировка войск бьет по скоплениям противника в районах населенных пунктов Шийковка, Соболевка, Купянск, Новосергеевка Харьковской области и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики.

Подразделения «Южной» группировки войск атакуют бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино и Щербиновка в ДНР.

Центральная группировка войск нанесла поражение боевикам киевского режима в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск в ДНР, Краснознаменка и Новоподгородное в Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Восток» бьют противника в Воскресенке, Карла Маркса в ДНР, а также в Малиновке, Темировке и Полтавке в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области.

За сутки украинская армия потеряла свыше 1350 боевиков и наемников, четыре танка, 11 броневиков, 27 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы, уничтожены девять складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены четыре управляемые авиабомбы JDAM и 144 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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