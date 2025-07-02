Вдовы колумбийских наемников ищут своих мужей по через чат-боты

Вдовы погибших наемников ВСУ из Колумбии обращаются к российским ботам обратной связи за информацией о своих мужьях. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

«Вдовы из Колумбии атакуют наши специализированные боты, пытаясь выяснить судьбу своих родных и близких, однако чаще всего это не имеет никакого результата», – рассказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС, что основную часть иностранных наемников на сумском направлении составляют колумбийцы. Кроме того, в боевых действиях в Сумской области также принимают участие граждане из других латиноамериканских стран, Японии, Великобритании и Польши.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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