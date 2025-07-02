Российские военные установили контроль над селом Малиновка в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Пришла информация с фронта от наших бойцов. Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Малиновка», – цитирует общественника РИА «Новости».

Село расположено восточнее города Гуляйполе, который является крупным логистическим и командным пунктом ВСУ.

Ранее Рогов сообщал о продвижении ВС России в восточной части села Каменское на Степногорском направлении в Запорожской области. По его данным, российские силы освободили около четырех квадратных километров в селе и в его предместье.

Москва, Наталья Петрова

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