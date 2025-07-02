Российская армия продолжила наступление на пяти направлениях в зоне СВО

Российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За минувшие сутки подразделения группировок войск ВС РФ улучшили положение на пяти направлениях фронта. Об этом сообщает Минобороны России.

Так подразделения группировки войск «Север» продвинулись в Сумской области и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Варачино, Садки, Пролетарское, Бессаловка, Могрица, Алексеевка, Юнаковка и Андреевка.

Южная группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР и ударила по скоплениям противника в районах населенных пунктов Северск, Свято-Покровское, Серебрянка, Закотное, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык и Славянск.

Войска Центра заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР и Днепропетровской области, а также атаковали бригады ВСУ в районах Димитрова, Красноармейска, Петровского, Бойковки, Новопавловки и Филии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение врагу в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Новополь, Зеленое Поле и Воскресенка в ДНР.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Степногорск Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили семь управляемых авиабомб и 131 беспилотник самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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