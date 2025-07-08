Трамп: мы направим на Украину еще некоторое количество орудия

США намерены поставлять Украине оружие. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

«Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться», – заявил Трамп в ответ на вопрос о наличии у американской администрации планов поставки оружия Киеву.

«По ним очень сильно бьют. Мы отправим еще оружие, преимущественно оборонительное», – продолжил американский лидер.

Украинский кризис он назвал «монстром, созданным [бывшим президентом США Джо] Байденом». При этом Трамп вновь повторил тезис о том, что он «очень недоволен президентом [России Владимиром] Путиным». «Я огорчен тем, что Путин не остановился», – заявил Трамп.

Как пишет ТАСС, Министерство обороны США подтвердило планы американской администрации по передаче Украине дополнительных «оборонительных вооружений».

«По указанию президента [США Дональда] Трампа Министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы обеспечить украинцам возможность обороняться, пока мы работаем над тем, чтобы добиться устойчивого мира и остановить убийства», – заявил помощник американского министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать соответствующие планы американской администрации. Он добавил, что Пентагон по-прежнему придерживается планов «проведения анализа военных поставок по всему миру».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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