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Среда, 9 июля 2025, 10:26 мск

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Евросоюз собирается создать фонд в 100 млрд евро для поддержки Киева

Страны Европейского союза рассматривают возможность создания специального фонда в размере 100 млрд евро для поддержки Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, в ЕС считают, что украинский конфликт «не имеет никаких признаков окончания». Фонд может стать частью следующего семилетнего бюджета Евросоюза, то есть выплаты начнутся в 2028 году и продолжатся до 2034 года.

Обсуждение возможности создания фонда будет вестись в рамках переговоров по бюджету, старт которых запланирован на конец июля. Этот шаг, пишет агентство, еще сильнее «переложит бремя поддержки Украины на Европу, а не на США».

С начала 2025 года Соединенные Штаты начали сокращать военную и финансовую помощь Киеву. Евросоюз был вынужден наращивать собственную поддержку Украины. В текущем году страны ЕС пообещали Украине военную помощь на сумму 23 млрд евро, а также выделили кредиты на 30 млрд, обеспеченные замороженными российскими активами.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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