ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве

Российские войска атаковали высокоточным оружием объекты ВПК в Киеве. Тем временем, подразделения ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

На всех шести направлениях фронта российские бойцы улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери киевского режима за последние сутки составили свыше 1310 боевиков и наемников, три танка, 13 броневиков, 51 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии, уничтожены 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складу боеприпасов, месту хранения ракетного вооружения, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены пять управляемых авиабомб и 185 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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