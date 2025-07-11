Макрон: «коалиция желающих» будет патрулировать небо Украины и Черное море

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» намерены взять на себя патрулирование воздушного и морского пространства Украины после подписания соглашения о прекращении огня с Россией в рамках плана по восстановлению страны. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», – cказал Макрон (цитата по «РИА Новости»).

Как подчеркнул французский лидер, это станет «стратегическим сигналом» в адрес России.

По данным The Guardian, в случае прекращения огня на Украине «коалиция желающих» поможет стране восстановить сухопутные войска, обеспечить безопасность воздушного пространства и в Черном море.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube