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Пятница, 11 июля 2025, 13:39 мск

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ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

Фото: Минобороны РФ

Российские силы продолжают проведение спецоперации на территории Украины. За последнюю неделю ВС РФ нанесли шесть ударов высокоточным оружием по объектам украинского ВПК. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 5 по 11 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами…», – говорится в сообщении.

Целями ударов стали предприятия ПВК, объекты энергетики, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных дронов и безэкипажных катеров, склады горючего и технического имущества, а также территориальные центры комплектования ВСУ и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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