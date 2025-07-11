ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

Российские силы продолжают проведение спецоперации на территории Украины. За последнюю неделю ВС РФ нанесли шесть ударов высокоточным оружием по объектам украинского ВПК. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 5 по 11 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами…», – говорится в сообщении.
Целями ударов стали предприятия ПВК, объекты энергетики, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных дронов и безэкипажных катеров, склады горючего и технического имущества, а также территориальные центры комплектования ВСУ и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Москва, Зоя Осколкова
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