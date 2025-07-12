Началась новая комплексная атака на цели на Украине

Вооруженные силы России начали массированную атаку на объекты ВСУ на Украине. Об этом в ночь на субботу сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Массированная атака на Украину: стратеги выпустили ракеты, 150 ударных дронов над страной», – говорится в публикации.

По данным авторов канала, в воздух поднялись и недавно выпустили ракеты пять ракетоносцев Ту-95МС и один – Ту-160.

Кроме того, фиксируется взлет МиГ-31К с гиперзвуковыми «Кинжалами».

Более 150 ударных дронов «Герань» атакуют разные регионы Украины, добавляют военкоры.

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает, что впервые за долгое время зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-160 ВКС России в готовности к пускам ракет по целям на Украине.

Сообщается также, что украинские мониторинговые ресурсы «ожидают» этой ночью более 500 БПЛА-камикадзе «Герань-2».

Взрывы гремят в Днепропетровске и Киеве, добавляют авторы канала.

По данным украинских СМИ, взрыв уже зафиксирован в Николаеве. Кроме того, серия взрывов прогремела в Черкассах, отмечает «Российская газета».

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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