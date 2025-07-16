Зеленский напомнил Трампу, как хорошо ему было при Байдене

Владимир Зеленский стал пенять американскому президенту Дональду Трампу на плохую помощь и напомнил, как было хорошо до прихода того к власти в США, когда страной руководил бывший президент Джо Байден, сообщает РИА «Новости».

«Я помню, что до того, как Трамп стал президентом, у нас был мощный пакет сдерживания. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не произошло. Мы говорили об этом с президентом Трампом», – заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax, признав военную слабость Украины.

Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов – включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы – после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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