ВС РФ нанесли пять групповых ударов по объектам ВПК Украины

Российские войска в течение недели нанесли пять ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам и цехам сборки боевых дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары наносились с 12 по 18 июля высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

Целью стали объекты ВПК, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества.

Кроме того, атаке подверглись территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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