Российская армия за неделю освободила пять поселков в зоне СВО

В течение недели ВС РФ продолжали наступление в зоне спецоперации и взяли под контроль пять поселков в Сумской области и Донецкой Народной Республике. За этот период ВСУ потеряли свыше 8,6 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны России.

С 19 по 25 июля 2025 года подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Варачино в Сумской области. Южная группировка войск заняла Белую Гору в ДНР. Войска «Центра» взяли под контроль Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево в ДНР.

За неделю потери киевского режима составили 8650 боевиков и наемников, два танка, 72 боевые бронированные машины, 312 автомобилей, 101 орудие полевой артиллерии, 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожены 36 складов боеприпасов.

«В ночь с 24 на 25 июля т. г. в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены 27 управляемых авиабомб, шесть реактивных снарядов HIMARS и один снаряд «Vampire», четыре управляемые ракеты «Нептун» и 2049 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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