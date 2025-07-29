Армия России взяла под контроль два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска продолжили продвижение в зоне спецоперации и взяли под контроль еще два поселка. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Бойцы «Центра» освободили Новоукраинку в Донецкой Народной Республике, а подразделения группировки войск «Восток» заняли Темировку в Запорожской области.

Кроме того, Северная группировка войск улучшила тактическое положение в Сумской области и на Харьковском направлении. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю в ДНР и Харьковской области. Войска «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям врага в Запорожской и Херсонской областях.

За последние сутки киевский режим потерял свыше 1255 боевиков и наемников, танк, 11 броневиков, 42 автомобиля, 19 артиллерийских орудий, две пусковые установки РСЗО RAK-SA-12, 14 станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, уничтожены 17 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху производства и центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены управляемая ракета «Нептун» и 236 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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