Армия России освободила Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, – Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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