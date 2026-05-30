Дрон ВСУ пробил дыру в машинном зале Запорожской АЭС

Украина впервые целенаправленно атаковала основное оборудование Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Удар был совершен сегодня днем. Дрон на оптоволокне пробил дыру в стене машинного зала в здании энергоблока №6.

«Можно «поздравить», если так можно выразиться, все мировое сообщество – это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала», – цитирует Лихачева РИА «Новости».

Гендиректор «Росатома» подчеркнул, что ВСУ раз за разом переходят границы здравого смысла. При этом многие не воспринимают всерьез атаки на ЗАЭС, а тем временем растет вероятность инцидента, от которого пострадают регионы за пределами России и Украины.

Энергодар, Зоя Осколкова

