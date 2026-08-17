«Герани» разнесли в порту Измаил причал, где разгружали грузы для ВСУ

Вооруженные силы России ночью нанесли новые удары по украинским портам Измаил и Одесса. Об этом сообщило Минобороны РФ. Атаки совершены ударными беспилотниками.
По данным ведомства, в порту Измаил поражен причальный терминал, использовавшийся для разгрузки морских судов с военными грузами, ангары с западной военной техникой и склады безэкипажных катеров.
В порту Одесса дроны ударили по резервуарам с топливом, а также поразили патрульный катер ВСУ типа «Тарантул», обеспечивавший безопасность судов в море и в местах разгрузки.
В Минобороны подчеркнули, что российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
Москва, Наталья Петрова
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