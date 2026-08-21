Два жителя Энергодара пострадали из-за удара ВСУ

В Энергодаре Запорожской области из-за атаки со стороны Украины пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

«В результате удара дроном во дворе многоквартирного дома по улице Центральной осколками ранило двух энергодарцев 1997-го и 1998-го года рождения. В том числе пострадал сотрудник администрации. Два осколка – в грудь и ногу», – написал Пухов в «Макс».

Медики оценивают состояние пострадавших как стабильное, угрозы жизни нет.

Тем временем, Запорожская атомная электростанция больше суток остается без внешнего энергоснабжения из-за поломки на сетях. Предположительно, повреждение линии «Ферросплавная-1», питающей Запорожскую АЭС, находится на украинской стороне, данных о проведении ремонтно-восстановительных работ пока нет.

В настоящее время все параметры безопасности поддерживаются за счет работы дизель-генераторов. На станции сохраняются запасы дизельного топлива, но его доставка на станцию затруднена из-за ситуации на подъездных дорогах. Работу генераторов оптимизировали, чтобы расходовать имеющиеся запасы топлива максимально экономно.

Энергодар, Зоя Осколкова