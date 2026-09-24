ВС РФ ударили по телекоммуникационным центрам в Киеве

Минувшей ночью российские военные совершили массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками, по инфраструктуре на Украине, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате атак в городе Киеве поражено промышленное предприятие по производству комплектующих для БПЛА большой и средней дальности, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексов. Под удар попал и цех по производству дронов (ООО «ПЕГАС АРМС») большой и средней дальности, в том числе самолетного типа.

Российские военные поразили промпредприятие (ООО «Элемент ЮА»), осуществляющее производство и хранение комплектующих для ударных дронов средней дальности типа «Хорнет». Атакован транспортно-логистический центр, где храненились и распределялись беспилотники большой и средней дальности.

Удар пришелся по телекоммуникационным центрам «Киевстар» и «Парковый», предоставляющим услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ.

Также в Одесской области поражены два логистических центра, осуществлявших хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, поступающих на Украину из европейских государств.

«Кроме того, на переходе морем поражен танкер, доставлявший в порт Черноморск горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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