Крупнейшее украинское горно-металлургическое предприятие не сможет возобновить работу после ракетных ударов

Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог», входящее в состав корпорации ArcelorMittal, не сможет возобновить деятельность после ракетных ударов ВС России.

«С глубоким сожалением мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать «АрселорМиттал Кривой Рог»", – приводятся на сайте компании слова генерального директора «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо.

Сообщается, что в течение последних пяти недель предприятие подверглось четырем ракетным ударам, в результате которых производственным объектам был нанесен значительный ущерб, сообщают «Вести».

Ранее генеральный директор группы компаний «Метинвест» Александр Водовиз заявил о критической ситуации в металлургической отрасли Украины: все металлургические заводы страны разрушены после ракетных ударов и прилетов беспилотников России.

Киев, Елена Васильева