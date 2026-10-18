В Ровно поражен логистический центр «Новая почта»

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, был поражен логистический центр «Новая почта» в городе Ровно, на территории которого было организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, в том числе комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

Кроме того, в 30 км восточнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», перевозившее грузы военного и двойного назначения.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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